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Тапир Сью переселилась в летний вольер Московского зоопарка
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Тапир Сью переселилась в летний вольер Московского зоопарка

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1 Карта всех событий

Тапир Сью переселилась в летний вольер Московского зоопарка. Об этом рассказали в пресс-службе зоосада в четверг, 20 мая.

В пресс-службе отметили, что 32-летняя Сью очень консервативная и не любит переезды, так как привыкла к своим киперам. Уточняется, что тапир позволяет им осматривать себя и проводить ветеринарные процедуры.

В зоосаде добавили, что во время переезда животное хорошо чувствовало себя, но «проявляло упрямство».

— Холодное время года тапир проводит по соседству с жирафом Самсоном в павильоне «Дом жирафа». Ее летний вольер находится совсем рядом, но Сью нужно пройти через владения Самсона и преодолеть переход, который на это время закрывается от посетителей, — пояснили в пресс-службе.

Во время переезда Сью не сразу решилась выйти из вольера, поэтому ее пришлось выманивать угощениями. За 15 минут при поддержке киперов тапир перебрался в летний вольер и сразу стал есть одуванчики, рассказали в зоопарке. Кроме того, в летнем вольере для Сью наполнили бассейн, пишет агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что купальный сезон открыли для животных в Московском зоопарке.

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