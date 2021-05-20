Роскачество рассказало о ключевых претензиях к качеству питьевых йогуртов

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В четверти питьевых йогуртов, которые исследовало Роскачество, были обнаружены дрожжи, а также большое количество сахара. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Эксперты исследовали более 20 видов клубничных йогуртов. Отмечается, что в продукции не были выявлены антибиотики и искусственные красители, содержание крахмала составило 0,5 процента.

При этом в йогурты почти никогда не добавляют свежие фрукты, как показывают в рекламе, так как это может привести к быстрой порче продукта.

Специалисты выявили, что в одном стакане йогурта может содержаться от одной до шести чайных ложек сахара. Подобный анализ указывает на то, что йогурт сложно назвать диетическим продуктом, пояснили в ведомстве.

Избыток дрожжей был зафиксирован в 5 из 20 товаров. Подобное проявление говорит о нарушении температурного режима, пояснили в Роскачестве.

— Мы видим по результатам исследования, что в настоящее время есть системная проблема с нарушением условий хранения кисломолочных продуктов от выгрузки до полки. Йогурт, как и другие кисломолочные продукты, относится к товарам, для которых крайне важно строгое соблюдение условий хранения по всей цепочке — от отгрузки с предприятия до стола покупателя, — пояснил генеральный директор «Союзмолоко» Артем Белов.

Уточняется, что большое количество дрожжей в йогуртах приводит к порче вкуса и запаха продукта, а также к газообразованию. Если у человека слабый иммунитет, его самочувствие после употребления такого йогурта может ухудшиться, подчеркнули в ведомстве.

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