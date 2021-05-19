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Гастроэнтеролог назвала наиболее полезные продукты для женщин после 40
Кадр из сериала «Большая маленькая ложь»

Гастроэнтеролог назвала наиболее полезные продукты для женщин после 40

Анастасия Колоскова

Здоровье

Женщинам старше 40 лет нужно реже бывать на солнце, восполняя при этом потребность в витамине D содержащими его продуктами. Об этом рассказала гастроэнтеролог Юлия Коковина.

По ее словам, особенно полезной в этом отношении является рыбы. Наибольшее количество витамина D содержат сельдь, лосось, сом, а также консервированные сардина, макрель и тунец. Однако врач предупредила, что названные продукты нужно употреблять с осторожностью при болезнях печени и поджелудочной железы.

Врач пояснила, что витамин D является профилактическим средством остеопороза (хрупкость костей, — прим. «ВМ»), которому женщины подвержены уже в возрасте 40 — 50 лет.

Гастроэнтеролог порекомендовала женщинам после снизить потребление или вовсе отказаться от свинины и говядины. А среди других белковый продуктов употреблять вареные яйца.

К полезным продуктам медик отнесла также брокколи, стручковую фасоль, листовые салаты, свеклу, сообщает «Доктор Питер».

Ранее врач перечислила продукты, которые опасно запивать горячим чаем.

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