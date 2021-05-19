Гастроэнтеролог назвала наиболее полезные продукты для женщин после 40

Кадр из сериала «Большая маленькая ложь»

Женщинам старше 40 лет нужно реже бывать на солнце, восполняя при этом потребность в витамине D содержащими его продуктами. Об этом рассказала гастроэнтеролог Юлия Коковина.

По ее словам, особенно полезной в этом отношении является рыбы. Наибольшее количество витамина D содержат сельдь, лосось, сом, а также консервированные сардина, макрель и тунец. Однако врач предупредила, что названные продукты нужно употреблять с осторожностью при болезнях печени и поджелудочной железы.

Врач пояснила, что витамин D является профилактическим средством остеопороза (хрупкость костей, — прим. «ВМ»), которому женщины подвержены уже в возрасте 40 — 50 лет.

Гастроэнтеролог порекомендовала женщинам после снизить потребление или вовсе отказаться от свинины и говядины. А среди других белковый продуктов употреблять вареные яйца.

К полезным продуктам медик отнесла также брокколи, стручковую фасоль, листовые салаты, свеклу, сообщает «Доктор Питер».

Ранее врач перечислила продукты, которые опасно запивать горячим чаем.

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