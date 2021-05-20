Барак Обама рассказал о данных США об НЛО

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Бывший президент США Барак Обама поделился информацией о том, что в секретных архивах Пентагона находятся снимки так называемых летающих тарелок, принцип движения которых никто не может объяснить. Об этом Обама рассказал в эфире передачи «Очень позднее шоу с Джеймсом Корденом».

По словам экс-лидера США, когда он занял пост президента, то пытался узнать, если ли у Америки секретные лаборатории с инопланетными кораблями и доказательствами существования внеземных цивилизаций. Барак Обама объяснил, что сотрудники его администрации не смогли ничего найти.

Однако, отметил бывший президент, США располагают съемками летающих объектов, происхождение которых не установлено, и наблюдениями за ними.

— Мы не можем объяснить, как они двигались, их траекторию, — сказал Обама.

Ранее уфолог рассказал, как определить место посадки НЛО.

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