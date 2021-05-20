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Три проекта Москвы стали лауреатами международной премии в области инноваций
Фото: pixabay.com

Три проекта Москвы стали лауреатами международной премии в области инноваций

Кирилл Николаев

Город

Три столичных онлайн-сервиса стали лауреатами престижной международной премии German Innovation Award. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента информационных технологий Москвы.

По словам заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы, руководителя аппарата мэра и правительства столицы Натальи Сергуниной, награды получили онлайн-платформа Московского инновационного кластера i.moscow и благотворительный сервис на портале mos.ru. Москва делает ставку на технологическое развитие. Одно из направлений работы властей столицы заключается в создании для горожан и бизнеса удобных онлайн-сервисов, которые экономят время и помогают в повседневных делах.

— Востребованность этих сервисов — главный результат для нас. А высокие оценки иностранных специалистов еще раз показывают, что московская цифровая экосистема конкурентоспособна на мировом уровне, — отметила Наталья Сергунина.

Платформа Московского инновационного кластера получила сразу две премии. Ее отметили в основной номинации «ИТ-услуги для бизнеса» и в дополнительной «Дизайн-мышление». Благотворительный сервис портала mos.ru вошел в число победителей в категории «Информационные технологии».

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проектНаталья СергунинаМосква
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