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Наталья Сергунина: Прием заявок НКО на конкурс грантов мэра Москвы откроется 25 мая
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Наталья Сергунина: Прием заявок НКО на конкурс грантов мэра Москвы откроется 25 мая

Анастасия Волоснова

Город

Заявки на конкурс грантов мэра Москвы для некоммерческих организаций (НКО) будут принимать с 15:00 25 мая до 15:00 24 июня. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы, руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, в 2020 году в конкурсе приняли участие более одной тысячи НКО, среди которых 183 организации получили гранты.

— В тройку лидеров по числу победителей вошли номинации «Молодежь Москвы», «Наше наследие» и «Благотворительность», — напомнила Наталья Сергунина.

Уточняется, что в 2021 году на конкурсе будут представлены 12 номинаций. В частности, НКО смогут присоединиться к таким темам, как «Добровольчество и волонтерство», «Благотворительность», «Семейная Москва», «Молодежь Москвы», «Творческая Москва», «Городские инновации».

Проверенные организации смогут получить гранты на сумму до пяти миллионов рублей, а молодые — до 500 тысяч рублей. Общий призовой фонд составит 400 миллионов рублей.

— Некоммерческие организации играют большую роль в общественной, культурной и многих других сферах жизни. Многие из них являются давними партнерами правительства Москвы в реализации важнейших городских программ, — отметила председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.

Она подчеркнула, что власти стараются поддерживать социальные проекты, которые делают жизнь москвичей лучше.

Ранее сообщалось, что открытие центра для глухих и слабослышащих детей и их родителей прошло в Москве.

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НКОбюджетные грантыНаталья Сергунина
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