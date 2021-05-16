Открытие центра для глухих и слабослышащих детей и их родителей прошло в Москве

Сурдопедагог из Москвы Наталья Соловейчик проводит занятие по сказкотерапии для детей, имеющих проблемы со слухом. Один из этапов урока — викторина. Ребятам нужно вспомнить имя сказочного персонажа, которого им показывают на экране / Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

В столице прошло торжественное открытие центра для глухих и слабослышащих детей, а также их родителей. Его миссия — развитие и интеграция людей с нарушениями слуха.

Здание на улице Ельнинской в этот день видно издалека — его украшают желтые шары, волонтеры в ярких футболках приветливо встречают гостей. В основном приходят мамы с детьми, большинство из них глухие или слабослышащие.

В день торжественного открытия в каждом из помещений центра проходят открытые уроки с сурдопедагогами, психологами, дефектологами. Одна комната привлекает детей больше всего — в ней игрушки, яркие книги, мозаики, пластилин, все можно потрогать руками. Сурдопедагог Наталья Соловейчик включает на большом телевизоре анимационные картинки по сюжету сказки «Маша и медведь», и детей уже не оторвать от экрана. Так начинается занятие сказкотерапии.

— С самого рождения детям читают сказки, что не зря. В этом жанре заключена народная мудрость, истина, доброта. Дети учатся различать хорошее и плохое, сопереживать героям, а еще так они пополняют свой словарный запас, что очень важно для глухих детей, которым труднее понимать речь, — говорит Наталья Соловейчик. — На занятиях мы будем смотреть картинки и соединять их с предложениями, различать образы, персонажей.

В следующей комнате проходит занятие с психологом Марией Гроссман. На столе перед ребятами разложены карточки с шутливыми изображениями детей и их родителей, разных животных. Преподаватель просит своих подопечных выбрать картинку, на которой ребенок ведет себя плохо. Один из участников занятия, юный Артем Хорошилов протягивает педагогу карточку, где изображен мальчик верхом на собаке, и оказывается прав — здесь непорядок.

— На уроках мы будем совмещать общение и образовательную деятельность. Я буду смотреть, как дети взаимодействуют между собой, нет ли у них проблем с коммуникацией. Мы также будем вместе рисовать, играть в настольные игры, делать физические упражнения. В каждой группе маленькое количество человек, чтобы я могла уделить внимание каждому ребенку, — рассказала Мария Гроссман.

Мария — один из немногих психологов в России, которая ведет консультации на языке жестов. К ней часто обращаются родители глухих и слабослышащих детей со своими проблемами. Теперь они смогут получить консультации в новом центре.

— Чаще всего мам и пап волнует отсутствие взаимопонимания с детьми. Кажется, что ребенок непослушный, но на самом деле родители просто не могут договориться с ним, — объясняет Гроссман. — Малыши с нарушением слуха не всегда могут выразить то, что их беспокоит, поэтому объясняют это другими сигналами. Важно их вовремя заметить.

Родители общаются с педагогами, консультируются, присматриваются, на какие занятия отдать детей. По словам москвички Вассы Ленушкановой, которая пришла в центр вместе с сыном, благодаря таким учреждениям «особенные» дети становятся более коммуникабельными и разносторонними.

— В детских садах программа зачастую однообразна. Ребенку нужны дополнительные образовательные уроки, чтобы лучше изучить окружающий мир, — считает Ленушканова. — Кроме того, у глухих малышей часто возникают проблемы в общении с другими сверстниками. И здесь они преодолевают свои барьеры.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Екатерина Савченко, директор центра развития и поддержки глухих и слабослышащих детей и их родителей «Я понимаю»:

— Наша организация помогает глухим детям стать полноценными членами общества. На занятиях мы будем развивать творческую сторону малышей и оказывать помощь родителям — как общаться со своим ребенком, на каком типе жестового языка с ним лучше контактировать. Мы постараемся, чтобы все наши ученики в будущем поступили в вузы и смогли найти работу мечты.

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