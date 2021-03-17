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Звуковые маяки для людей с плохим зрением появились на станциях московского метро
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Звуковые маяки для людей с плохим зрением появились на станциях московского метро

Иван Юминов

Город

Входы на 45 станциях московского метрополитена оборудовали звуковыми маяками — с их помощью люди с нарушением зрения смогут лучше ориентироваться. Об этом в среду, 17 марта, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Громкость устройств будет автоматически меняться, что позволит пассажирам найти вход даже в самые загруженные часы. Их, по совету Всероссийского общества слепых, разместили на станциях, ближе всего расположенных к социальным объектам города, сообщается в Telegram-канале Дептранса.

Звуковые маяки для людей с плохим зрением появились на станциях московского метроФото: Telegram / Дептранс Москвы

Ранее сообщалось о запуске новых составов «Москва-2020» на Кольцевой линии метро.

Читайте также: Кассы столичного метро оборудовали устройствами для слабослышащих пассажиров

московское метролюди с нарушениями зренияДепартамент транспорта Москвы
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