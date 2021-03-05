Кассы столичного метро оборудовали устройствами для слабослышащих пассажиров

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

На 15 станциях московского метро кассы оборудовали специальными устройствами для пассажиров с нарушениями слуха. Об этом сообщил Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Индукционные портативные системы уже размещены на кассах 15 станций метро, в том числе на Белорусской, Савеловской, Киевской и Павелецкой станциях. Такие кассы будут отмечены специальным стикером.

По слова председателя Московской городской организации Всероссийского общества глухих Александра Бочкова, новый проект будет полезным для неслышащих пассажиров метро, в первую очередь — для иногородних. Он также отметил полезность светодиодных полос по бокам от дверных проемов, сигнализирующих об открытии и закрытии дверей, в новых поездах «Москва-2020». Его слова Дептранс приводит в своем Telegram-канале.

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