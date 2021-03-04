Самый большой пассажиропоток зафиксировали в метро и на МЦК с октября 2020 года

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

В среду, 3 марта, в Московском метрополитене и на Московском центральном кольце (МЦК) зафиксировали самый большой пассажиропоток с октября 2020 года. Об этом сообщили на сайте столичной подземки.

Отмечается, что 3 марта в метро и на МЦК было зафиксировано 6,71 миллиона поездок. Рост пассажиропотока связан с тем, что жители столицы возвращаются в офисы с дистанционной работы, а студенты — на учебу.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход строительства станции метрополитена «Пыхтино» Калининско-Солнцевской линии.

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