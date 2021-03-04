Система видеоаналитики в метро помогла задержать 964 человека

Фото: pixabay.com

Система видеоаналитики в Московском метрополитене помогла задержать 964 человека. Об этом в четверг, 4 марта, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Отмечается, что с помощью системы видеоаналитики в метро были задержаны мошенники, воры и наркоторговцы. Часто злоумышленники пытаются затеряться в 20-миллионном мегаполисе, однако умная система в метро мгновенно опознает их. Если человек находится в розыске, то в течение трех секунд она подает сигнал полиции.

В департаменте отметили, что данная система делает весь город безопаснее.

Читайте также: Первый автобус КАМАЗ протестируют в Москве в ближайшие две недели