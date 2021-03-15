Более десяти новых составов «Москва-2020» запустят на Кольцевой линии метро

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Более десяти новых поездов «Москва-2020» будут запущены на Кольцевой линии Московского метрополитена в 2021 году. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщил руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

По его словам, до конца 2021 года по Кольцевой линии метро поедут еще 12 поездов «Москва-2020». В настоящее время по линии ходит 28 новых составов. Это составляет 70 процентов парка поездов.

Кроме того, четыре поезда «Москва-2020» курсируют по Калужско-Рижской линии метро, сообщает Интерфакс.

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