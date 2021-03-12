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КАМАЗ выпустил первый в России электробус-«гармошку»
Фото: Telegram / Дептранс Москвы

КАМАЗ выпустил первый в России электробус-«гармошку»

Кирилл Николаев

Город

КАМАЗ выпустил первый в России электробус-«гармошку». Об этом в пятницу, 12 марта, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Электробус-«гармошка» вместит 135 пассажиров. Транспортное средство имеет 48 сидячих мест. Подобные электробусы будут запущены на самых загруженных маршрутах. В ближайшее время самый экологичный транспорт станет еще и самым вместительным.

— Для Москвы современный вместительный транспорт — важнейшее условие улучшения экологической обстановки, — отметил руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

Видео: Telegram-канал Дептранс Москвы

Ранее москвичей пригласили принять участие в конкурсе видео о поездках на электробусе.

Читайте также: Дептранс Москвы объяснил редкие невыходы электробусов на линии зимой

Максим ЛиксутовэлектробусМосква
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