Более 160 пар поженятся в Москве в День России

Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

В столице более 160 пар решили заключить свой союз в День России. Об этом в четверг, 20 мая, сообщили в пресс-службе управления ЗАГС Москвы.

12 июня в столичных ЗАГСах выходной день, но восемь площадок все же будут работать. Запись на эту дату открыли еще в феврале, жители столицы часто выбирают именно этот день для бракосочетания. При этом несколько ЗАГСов приняли максимально возможное число заявок.

— Традиционно на эту дату наблюдается большой спрос среди молодоженов. Поэтому при открытии приема заявлений мы увеличили время работы ЗАГСов: 12 июня они будут работать с 09:00 до 20:00, — сказали в пресс-службе.

Уточняется, что пары еще могут зарегистрироваться для заключения брачного союза в День России во дворцах бракосочетаний № 1, № 3 и № 5, а также на двух необычных площадках — в особняке «Роял» и в усадьбе Муравьевых-Апостолов. Заявление на заключение брака можно подать онлайн на официальном сайте мэра Москвы, а также на портале госуслуг.

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