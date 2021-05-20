Мишустин поручил разобраться с развитием туризма в Долине гейзеров

Фото: Пресс-служба Госдумы

Глава кабмина России Михаил Мишустин поручил своему заместителю Дмитрию Чернышенко поехать на Дальний Восток, чтобы разобраться с развитием туризма в Долине гейзеров и на Камчатке в целом. Об этом сообщается на сайте правительства РФ в четверг, 20 мая.

— Необходимо продумать и организовать беспрепятственное посещение туристами этого уникального объекта с учетом его статуса особо охраняемой природной территории, — отметил премьер-министр.

Кроме того, глава правительства уточнил, что в дальнейшем следует разобраться с развитием туризма в Кроноцком государственном биосферном заповеднике.

Дмитрий Чернышенко должен провести встречу с экологами, инвесторами, представителями туристической отрасли, а также с руководством края для обсуждения вопросов развития туризма в Долине гейзеров и в целом на Камчатке.

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