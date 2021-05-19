Северный флот отправит новую экспедицию в Арктику

Фото: Минобороны РФ

Специалисты Северного флота станут участниками экспедиционной группы, которая займется исследованием архипелага Новая Земля. Экспедиция стартует в мае 2021 года. Об этом в среду, 19 мая, сообщили в пресс-службе флота.

— В экспедиционную группу вошли наиболее подготовленные специалисты флота. Им предстоит в августе 2021 года совместно с экспедиционным отрядом 12-го главного управления Минобороны и мурманского регионального отделения Русского географического общества (РГО) обойти вокруг Южного острова Новой Земли на ледоколе «Илья Муромец», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в состав группы войдут специалисты гидрографической службы и операторы подводных аппаратов управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота. Экспедиция пройдет с мая по август 2021 года, основные мероприятия планируется провести в конце лета.

12-е главное управление Минобороны России, в частности, отвечает за безопасное хранение и эксплуатацию ядерных боеприпасов. На Новой Земле расположен ядерный полигон, во время испытаний на нем провели 132 ядерных взрыва. Согласно открытым данным, с октября 1990 года полигон находится в состоянии моратория.

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