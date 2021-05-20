Жителям столицы рассказали, как работают павильоны «Здоровая Москва»

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В павильонах «Здоровая Москва» работают врачи общей практики, которые готовы провести обследование всех желающих. Об этом рассказала главврач городской поликлиники № 2 Наталья Шиндряева.

За четыре месяца работы в 2019 году павильоны приняли 430 тысяч человек. В мае 2021 года снова открылись 46 объектов, где готовы обследовать москвичей с 08:00 до 20:00. Заранее записываться на прием не нужно, анкету посетитель будет заполнять непосредственно в павильоне.

Отмечается, что комплексное обследование может занять от 40 минут до часа. В павильонах также могут сделать прививку от коронавируса.

— Чаще всего обнаруживаем болезни сердечно-сосудистой системы, особенно гипертонию первой и второй стадии. Также это могут быть сахарный диабет, заболевания легких, болезни эндокринной системы. Нередко обнаруживаем рак желудочно-кишечного тракта, у женщин — рак молочной железы, — уточнила Наталья Шиндряева.

По ее словам, важно выявлять болезнь на ранних стадиях, чтобы лечение проходило более успешно. Уточняется, что с пациентами в павильонах также могут связываться профильные специалисты благодаря телемедицине, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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