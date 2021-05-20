Психолог Степанова объяснила, как заставить мужчину зарабатывать

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Психолог Вероника Степанова объяснила, как заставить мужчину зарабатывать. По ее словам, нужно сделать его пребывание некомфортным, чтобы он начал искать работу.

— Если вы будете создавать ему безопасное благостное пространство, болотце — кормить его, оплачивать его мобильный телефон, он еще полгода не будет работать, потом еще полгода. Ничего хорошего из этого не выйдет. Вам сейчас кажется во благо помочь человеку в трудный момент, — заявила психолог.

Степанова считает, что, если женщина будет создавать дискомфортные условия для безработного мужчины, «он ей спасибо скажет потом».

— Ой, котенок, у меня нет денег. Ты должен съехать к маме — мы не можем больше оплачивать эту аренду. У нас нет ничего в холодильнике, у меня нет возможности дать тебе ничего — иди поживи там. Все! Закручиваются гайки очень жестко. Когда человек становится голодным, к нему приходит новая злость, мозг начинает работать, — отметила Степанова на своем YouTube-канале.

По словам психолога, бесконечно обеспечивать зону комфорта неработающему мужчине нельзя, иначе он «сварится, как лягушка в молоке».

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