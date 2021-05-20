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Психолог Степанова объяснила, как заставить мужчину зарабатывать
Фото: pexels.com

Психолог Степанова объяснила, как заставить мужчину зарабатывать

Виктория Федотова

Общество

Психолог Вероника Степанова объяснила, как заставить мужчину зарабатывать. По ее словам, нужно сделать его пребывание некомфортным, чтобы он начал искать работу.

— Если вы будете создавать ему безопасное благостное пространство, болотце — кормить его, оплачивать его мобильный телефон, он еще полгода не будет работать, потом еще полгода. Ничего хорошего из этого не выйдет. Вам сейчас кажется во благо помочь человеку в трудный момент, — заявила психолог.

Степанова считает, что, если женщина будет создавать дискомфортные условия для безработного мужчины, «он ей спасибо скажет потом».

— Ой, котенок, у меня нет денег. Ты должен съехать к маме — мы не можем больше оплачивать эту аренду. У нас нет ничего в холодильнике, у меня нет возможности дать тебе ничего — иди поживи там. Все! Закручиваются гайки очень жестко. Когда человек становится голодным, к нему приходит новая злость, мозг начинает работать, — отметила Степанова на своем YouTube-канале.

По словам психолога, бесконечно обеспечивать зону комфорта неработающему мужчине нельзя, иначе он «сварится, как лягушка в молоке».

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