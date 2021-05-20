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Врачи объяснили, как бросить курить и не набрать лишний вес
Фото: pixabay.com

Врачи объяснили, как бросить курить и не набрать лишний вес

Елена Фролова

Здоровье

Курить в современные дни считается вредным и немодным. Однако большинство курильщиков не пытаются избавиться от этой вредной привычки, так как боятся прибавить в весе.

По словам кардиолога, диетолога-консультанта Асият Хачировой, выкуривая одну пачку сигарет в день, человек сжигает до 200 килокалорий из-за возбуждения нервной системы. А для организма в целом это не является полезным, считает врач.

— Никотин оказывает подавляющее действие на синтез гормона грелина, который отвечает за хороший аппетит. Это означает, что в процессе выкуривания сигареты притупляется чувство голода, — объяснила Асият Хачирова.

По ее словам, никотин также сказывается на распаде гликогена в печени, который в свою очередь влияет на увеличение уровня сахара в крови и снижение аппетита, отмечает «Москва 24». Кардиолог также добавила, что курение является еще и психологической привычкой, основанной на сосательном рефлексе. Последний появляется у человека с рождения. Поэтому, когда человек пытается избавиться от этой вредной привычки, ему кажется, что надо чем-то «занять рот».

— В результате в ход идут семечки, конфетки, снеки и так далее, — пояснила Хачирова.

В первое время после отказа от сигарет организм испытывает шок. Человек становится раздражительным, постоянно ходит в плохом настроении, появляются головокружение, кашель, слабость.

— Любые зависимости у человека, в том числе и никотиновая, связаны с активностью дофаминовой системы, — рассказала терапевт, диетолог Ольга Лушникова.

По ее словам, дофамин представляет собой нейромедиатор, отвечающий за мотивацию, удовлетворение от вознаграждения, концентрацию внимания и память. А после отказа от сигарет у человека развиваются тревожность, состояние неудовлетворенности и раздражение.

Чтобы не набрать лишний вес во время процесса отказа от курения, эксперты советуют не забывать про сбалансированное питание. В этот период курильщику лучше всего отказаться от употребления фастфуда, жареного, жирного и других углеводных «бомб», которые, как правило, продаются в магазинах.

— Ешьте три–четыре раза в день полноценными порциями, — рекомендовала Асият Хачирова.

Она также считает, что полтарелки на обед и ужин должны быть заполнены овощами. Рацион должен содержать клетчатку, которая поможет быстрее очистить печень и кишечник от продуктов распада никотина.

Читайте также: Поможет ли антитабачная политика сократить число курильщиков в России

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