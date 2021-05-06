Поможет ли антитабачная политика сократить число курильщиков в России

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Правительство России утвердило план мероприятий в рамках антитабачной концепции. Всего до 2035 года их планируется провести 24. О том, насколько эти меры подействуют на заядлых курильщиков и тех, кто еще даже не брал в руки сигарету, «Вечерняя Москва» спросила специалистов.

В рамках концепции государство за 14 лет намерено уменьшить число курильщиков с 29 до 21 процента населения, сказано в документе, размещенном на сайте кабмина. В рамках антитабачной концепции планируется усилить контроль за соблюдением запрета рекламы табачных изделий, регулярно повышать акцизы, а также усовершенствовать упаковку сигарет. Теперь 75 ее процентов будет занимать фото с изображением вреда курения. Кроме того, власти собираются проработать вопрос с обезличиванием этикеток.

Заядлые курят все

Нарколог Алексей Казанцев в целом поддерживает меры в рамках антитабачной концепции. При этом он отмечает, что для злостных курильщиков они, скорее всего, не будут иметь никакого эффекта. А вот кого-то из начинающих вполне смогут остановить от дальнейшего употребления табачных изделий. По словам эксперта, сейчас многие люди действительно занимаются самообманом, считая, что если они покупают и курят электронные, ультратонкие сигареты или «с кнопочкой», вреда для их здоровья меньше.

— Обезличивание, я думаю, возымеет плюс. С тем, чтобы сделать, когда большую часть этикетки занимает фото с вредом курения — тоже. Сейчас эти страшилки некоторые заклеивают, но сказать, что злостных курильщиков это останавливает. Также у злостного курильщика через некоторое время возникает влечение к табачной продукции в принципе, и он начинает курить все, что у него под рукой. А тех, кто только начинает, вполне может и остановить. Но это будет низкий процент. Потому что курить мы начинаем в подростковом, молодежном возрасте, когда это влечет за собой ощущение взрослости и коммуникабельности, — сказал медик.

На кого-то непременно подействуют

Аналогичного мнения придерживается психолог Владимир Крупин. По его словам, ограничительные меры работают лишь в какой-то степени, но даже если они сократят число курильщиков на 2–3 процента — это уже будет хорошо.

— На эту тему есть анекдот, когда человек приходит покупать сигареты и на пачке написано «импотенция», а он говорит: «Нет, нет, дайте лучше с раком». Так что все относительно. Возможно, как-то это сработает для незначительного процента. Любой человек во всем может разобраться. Если говорить с психологической точки зрения, работают эти меры или нет, то, скорее, не работают. Но на кого-то они непременно подействуют, — говорит специалист.

Россию поддерживает ВОЗ

В Совете Федерации набор мер по борьбе с употреблением табачной и никотинсодержащей продукцией также оценили положительно и отметили, что никаких революционных шагов в этих вопросах делать не требуется. Первый заместитель председателя комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский подчеркнул, что действия российской стороны поддерживаются в том числе и Всемирной организацией здравоохранения.

— Наш путь понятен: пропаганда здорового образа жизни, пропаганда вреда курения, ограничительные меры по торговле вейпом, вывод из оборота никотинсодержащих продуктов, которые не соответствуют режиму курения, а способствуют доставке никотина в организм. Также это увеличение акцизов, сборов и ограничение рекламы, — сказал парламентарий.

Он отметил, что концепция, подписанная премьер-министром Мишустиным, дополняет и изменения в антитабачном законодательстве, вступившие в силу в январе 2021 года.

— Мы как законодатели поддерживаем этот тренд в развитии ограничительных, разъяснительных, мотивационных мер по поддержке здорового образа жизни и по ограничению курения. Это в хорошем, современном тренде, и России нужно не отступать. Мы находимся на правильном пути. Надо стремиться к цифрам, которые присутствуют в Европе. Там уже курильщиков 12–15 процентов. Нам еще нужно их догнать, и здесь «догонялки» у нас в хорошем смысле, — добавил Рязанский.

Лоббисты не сдадутся

Однако и табачное лобби вряд ли просто так отдаст свои позиции, считает Казанцев. Вероятно, для обхода законов они продолжат прибегать к каким-то уловкам. Нарколог не исключил, что скоро с помощью электронных сигарет можно будет общаться и их будут регистрировать как гаджеты.

В связи с этим специалист уверен, что должно быть больше социальной рекламы о вреде курения на телевидении и в интернете, причем активнее нужно действовать именно на второй площадке, где много молодежи. Дело в том, что никотинсодержащая продукция дает эффект не сразу, ее последствия человек будет ощущать в более зрелом возрасте, заключил эксперт, приведя в пример несколько знакомых, которым уже трудно дышать без специальных аппаратов.

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