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Вирусолог: Курение не защищает от коронавируса
Фото: Pixabay / Gerd Altmann

Вирусолог: Курение не защищает от коронавируса

Елена Фролова

Здоровье

Курение не является защитой от коронавирусной инфекции, а также не способствует более тяжелому процессу заболевания. Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на доктора биологических наук Алексея Аграновского.

По его словам, курильщик с многолетним стажем имеет гораздо больше шансов скончаться от сердечно-сосудистых заболеваний или других болезней, связанных с курением. Во время пандемии COVID-19 россияне стали больше курить. Эксперты отметили увеличение продаж табачной продукции на шесть процентов, а стиков для электронных сигарет — на 34 процента. Они связывают данный скачок со стрессом, который граждане испытывают на фоне распространения коронавируса.

Алексей Аграновский уточнил, что потребление сигарет могло возрасти из-за того, что люди постоянно находятся в квартире, работая на удаленке.

— Люди больше сидят дома, они не находятся в стрессе, им нечем заняться. Обычно от таких привычек, как курение, отвлекает некое побуждение к действию, например, необходимость поехать на работу, куда-то сходить и так далее, — рассказал Алексей Аграновский.

Тем не менее существует ряд мифов, связанных с влиянием курения на риски заражения коронавирусом.

— Например, что на курильщиков этот вирус не действует, он их не заражает. Это чушь, — подчеркнул эксперт.

Он пояснил, что данные вещи не связаны напрямую, хотя привычка курить сигареты и не повышает иммунитет. При этом болеющему коронавирусной инфекцией человеку курение не облегчит процесс протекания заболевания. Однако Алексей Аграновский советует гражданам снизить частоту курения.

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