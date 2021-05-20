Диетолог рассказала, какой вред наносит употребление кофе по утрам натощак

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Пить кофе по утрам натощак вредно. О том, какой урон организму наносит данная привычка, рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Юлия Чехонина.

Кофе по утрам бодрит и тонизирует, заставляет организм проснуться. Особенно такое воздействие он оказывает на гипотоников. Однако есть люди, которые заменяют одной чашкой кофе целый завтрак.

— Такую привычку лучше всего искоренять сразу, — считает врач.

Дело в том, что данный напиток оказывает стимулирующее действие на секрецию пищевых желез, а этим пищеварительным ферментам нужно с чем-то работать. В результате они раздражают слизистую оболочку желудка, что очень опасно для тех, у кого есть гастрит. По словам доктора, кофе лучше всего пить в первой половине дня, но не утром натощак. Также нельзя его употреблять перед сном, потому что он может сказаться на процессе засыпания, отмечает «Москва 24».

Щадящей альтернативой данному напитку считается чай.

— Кофеин, содержащийся в чае, не так агрессивно воздействует на нервную систему, как кофеин, что находится в кофе, — объяснила Чехонина.

По ее словам, в черном чае также есть танин, который может помешать всасыванию кофеина. Он также будет бодрить организм, однако его воздействие на нервную систему будет мягче.

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