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Нутрициолог рассказал, чем можно заменить утренний кофе
Фото: Pixabay / Free-Photos

Нутрициолог рассказал, чем можно заменить утренний кофе

Евгения Владимирова

Здоровье

Нутрициолог Кери Ганс рассказал, чем можно заменить утренний кофе. По словам эксперта, различные виды чая ничуть не уступают кофе по вкусу, но гораздо полезнее для организма.

Ганс советует пить по утрам японский чай матча или любой дугой зеленый чай. Он отмечает, что содержащийся в этом напитке теанин не вызывает бессонницы и нервозности. Еще одной альтернативой может стать грибной кофе. По вкусу он почти не отличается от привычного напитка. Он готовится из лечебных грибов и содержит гораздо меньше кофеина.

Белый чай содержит антиоксиданты и полифенолы, они замедляют старение и помогают бороться с воспалительными процессами. Красный чай ройбуш тоже может быть полезной заменой кофе. Он выводит из организма щавелевую кислоту, которая оседает в почках и может вызывать мочекаменную болезнь, пишет Well and Good.

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