Ученые назвали разрушающие печень напитки

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Ученые перечислили напитки, которые вредят здоровью печени, отвечающей за ряд жизненно важных функций в человеческом организме.

К таким прежде всего относится алкоголь, который провоцирует смертельно опасное заболевание — цирроз печени. В результате орган постепенно разрушается из-за накопления жира внутри клеток и острых воспалений.

Помимо этого, непоправимый вред здоровью печени наносят газированные и подслащенные напитки. Употребление большого количества сахара также приводит к накоплению жира в органе. Среди вредных напитков специалисты назвали и кофе — в том случае, если в него добавить много сахара и жирного молока.

Ученые пришли к выводу, что диетические газированные напитки не менее вредны для здоровья, чем их аналоги с натуральным сахаром. Люди, употреблявшие их, с большой вероятностью умирали молодыми, сообщает «Ридус».

Ранее диетолог назвал лучший напиток для утоления жажды.

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