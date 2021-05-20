Городской мюзикл «Маяковский» откроет площадку для независимых театров

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Дворец культуры и техники МАИ с 28 мая станет домом для независимых театров.

Первым спектаклем, который откроет дворец в новом качестве, станет городской мюзикл «Маяковский».

Спектакль является участником фестивалей и конкурсов, в том числе победителем в номинации «Лучшее открытие» международного фестиваля событийного маркетинга и коммуникаций BEMA и лауреатом Большого детского фестиваля в номинации «Лучший музыкальный спектакль для подростков».

Презентация проекта в 2018 году была приурочена к 100-летию поэтического поединка Владимира Маяковского и Игоря Северянина. Тогда в «битве поэтов» в финале с небольшим отрывом от Маяковского победил Северянин. Три года назад «Королем поэтов» стал Маяковский.

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