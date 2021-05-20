Музей «Царицыно» пригласил на шоу «Приключения Пиноккио и Контрабас-Барабас»

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Государственный музей-заповедник «Царицыно» приглашает москвичей и гостей столицы 22 мая увидеть буфф-шоу «Приключения Пиноккио и Контрабас-Барабас».

Музыкальную сказку на итальянский манер в рамках выставки «Под маской Венеции» покажет коллектив «Контрабас-квартет».

Проект посвящен венецианской культуре XVIII века — времени, с которым связаны знаменитый Венецианский карнавал, живопись, театр и литература эпохи Просвещения. Выставка наглядно демонстрирует удивительную связь России и Венецианской республики XVIII столетия.

Участие в мероприятии — бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте музея.

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