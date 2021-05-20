Музей Есенина позвал москвичей на авторский квест «Шерше ля фам»

Фото: Пресс-служба студии «Тритэ»

Московский государственный музей С. А. Есенина 29 мая приглашает жителей и гостей столицы принять участие в авторском квесте «Шерше ля фам».

Детективное расследование пройдет на Пятницкой улице. Здесь можно встретить и гимназистку, и даму светского общества. А каждая из них может хранить некую тайну. За каждым женским образом — своя личная история, а порой и драма.

Участникам экскурсии предстоит выбрать из многочисленных женских образов настоящую преступницу, сообщается на сайте музея.

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