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Музей Есенина позвал москвичей на авторский квест «Шерше ля фам»
Фото: Пресс-служба студии «Тритэ»

Музей Есенина позвал москвичей на авторский квест «Шерше ля фам»

Ольга Маркова

Культура

Московский государственный музей С. А. Есенина 29 мая приглашает жителей и гостей столицы принять участие в авторском квесте «Шерше ля фам».

Детективное расследование пройдет на Пятницкой улице. Здесь можно встретить и гимназистку, и даму светского общества. А каждая из них может хранить некую тайну. За каждым женским образом — своя личная история, а порой и драма.

Участникам экскурсии предстоит выбрать из многочисленных женских образов настоящую преступницу, сообщается на сайте музея.

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