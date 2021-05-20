Эпичный дождь из искр во время грозы в Петербурге попал на видео
В Сети набирает популярность видео, снятое в Санкт-Петербурге во время грозы. С разных ракурсов несколько человек запечатлели удар молнии в районе проспекта Ветеранов. На кадрах видно, как люди убегают от снопа искр, видео опубликовал Telegram-канал Baza.
Предположительно, молния попала в металлический элемент здания на крыше, из-за чего произошел такой эффект. О пострадавших не сообщается.
Еще один короткий ролик был опубликован в TikTok в ночь на 20 мая. На нем виден момент попадания молнии издалека: на секунду вспыхивает шар из ярких искр.
Зрелище было таким необычным, что многие пользователи усомнились в реальности ролика.
@teremochektv
ПОДПИШИСЬ ЕСЛИ ИСПУГАЛСЯ!😱 #спб #гроза #проспектветеранов #молния♬ оригинальный звук - Весёлый Теремочек
Множество пользователей прокомментировали видео в Сети: «Похоже на озеро лавы»; «Эпичное зрелище!»; «Молния в соседний балкон ударила, я испугался»; «Король монтажа».
Читайте также: Момент удара молнии по петербургской телебашне попал на видео