Эпичный дождь из искр во время грозы в Петербурге попал на видео

Фото: Telegram / Baza

В Сети набирает популярность видео, снятое в Санкт-Петербурге во время грозы. С разных ракурсов несколько человек запечатлели удар молнии в районе проспекта Ветеранов. На кадрах видно, как люди убегают от снопа искр, видео опубликовал Telegram-канал Baza.

Предположительно, молния попала в металлический элемент здания на крыше, из-за чего произошел такой эффект. О пострадавших не сообщается.

Видео: Telegram-канал Baza

Еще один короткий ролик был опубликован в TikTok в ночь на 20 мая. На нем виден момент попадания молнии издалека: на секунду вспыхивает шар из ярких искр.

Зрелище было таким необычным, что многие пользователи усомнились в реальности ролика.

Множество пользователей прокомментировали видео в Сети: «Похоже на озеро лавы»; «Эпичное зрелище!»; «Молния в соседний балкон ударила, я испугался»; «Король монтажа».

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