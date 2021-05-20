В Кремле рассказали о начале организации возможной встречи Путина и Зеленского

Фото: Администрация президента РФ, president.gov.ua

Контакты по возможной встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского действительно были, составлены наброски вероятных тем. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, 20 мая.

— Действительно, контакты ведутся. С нашей стороны — мой коллега Козак (Дмитрий, замглавы администрации президента РФ — прим. «ВМ») принимает в них участие. Действительно, есть определенные наброски возможных тем для обсуждения, процесс идет непросто, — сказал Дмитрий Песков.

Он отметил, что сделанные наброски, скорее, «концептуальные, не предметные».

Представитель Кремля не сообщил никакой информации о пунктах возможной повестки обсуждения. При этом пресс-секретарь президента также отметил, что никаких сроков вероятных переговоров не установлено, сообщает РИА Новости.

Ранее Владимир Зеленский рассказал о начале контактов администраций глав Украины и России по организации встречи с Владимиром Путиным.

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