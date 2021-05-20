Евгений Нифантьев наградил школьников Южного округа за добрые дела

Фото: Галина Бродская

Награждение победителей конкурса «Эстафета добрых дел», организованного членом Общественной палаты России Евгением Нифантьевым, состоялось в школах Южного округа.

Главная цель конкурса — отвлечь школьников от постоянного присутствия в социальных сетях и направить их интернет-активность в конструктивное русло. Им было предложено самостоятельно придумать и провести благотворительные акции, направленные на проявление милосердия, гуманности и заботы по отношению к окружающим.

При этом каждый участник должен был сделать видеопрезентацию своего проекта и выложить ее в интернете на персональной страничке.

— Многие смогли на практике помочь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Наша задача заключалась в том, чтобы научить детей не проходить мимо, не черстветь сердцем. Кроме того, они приобрели социальный опыт, попробовали самостоятельно планировать и реализовать задуманное, нести ответственность за свои действия, сотрудничать со сверстниками и взрослыми, — отметил Евгений Нифантьев.

Он также подчеркнул:

— «Эстафета добрых дел» мотивировала ребят к персональной активности с использованием уже ставших привычными им интернет-технологий. Важно, что в проект активно включились и родители.

За призовые места в номинациях «Забота» и «Творчество» боролись 50 тысяч учащихся 25 учебных заведений. Мальчишки и девчонки представили на суд жюри проекты, связанные с оказанием помощи нуждающимся, благоустройством территорий, организацией экологических акций, проведением онлайн-экскурсий и клубных часов.

Первые три места разделили между собой 60 ребят. Им достались 20 интернет-колонок «Алиса», 20 смартфонов и 20 билетов в парк развлечений и аттракционов «Остров Мечты». Всем участникам вручили памятные дипломы, а их родителям — грамоты.