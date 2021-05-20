Фестиваль Truckfest пройдет в Подмосковье

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В Московской области на RDRC Racepark 28 и 29 мая в формате тракшоу пройдет Фестиваль грузового транспорта Truckfest.

Зрителей ждет разнообразная программа грузового дрэг-рейсинга, шоу силового экстрима, свето-шумовое шоу грузовиков. Каждый сможет посидеть и прокатиться в лучших грузовиках России.

Грузовую атмосферу дополнят фудтраки, соревнования по автозвуку, а также ретро-выставка машин.

Детей на фестивале ждет мягкий символ фестиваля — грузовичок Тракфест — а также: тематические автогородки с электромобилями, мастер-классы, тир, показ детской коллекции одежды «Гонки». Главное событие для детей — «Детский дальнобойщик», где каждый ребенок сможет порулить огромной фурой, сообщается на сайте фестиваля.

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