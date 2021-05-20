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Эндокринолог назвал псевдополезные продукты для диабетиков
Фото: pixabay.com

Эндокринолог назвал псевдополезные продукты для диабетиков

Виктория Федотова

Здоровье

Врач-эндокринолог, профессор Валентин Фадеев назвал пять псевдополезных продуктов, которые часто употребляют люди, решившие перейти на здоровье питание. Многие пациенты приходят к врачам, жалуются на здоровье, но говорят, что исключают вредные продукты. Но на деле есть продукты, которые «притворяются» полезными.

— Финики и виноград. Это достаточно сладкая история, нужно смотреть на гликемический индес. Виноград имеет достаточно много углеводов, это такая же глюкоза как в конфетах. У нас есть представление, что фрукты полезны, но ими можно наесть больше, чем конфетами, — отметил врач в программе «О самом главном».

Фадеев подчеркнул, что при диабете важно уменьшать вес и ограничить употребление глюкозы.

— Второй вид продуктов – черный хлеб. Есть миф, что черный хлеб полезнее белого для диабетиков, у них одинаковый калораж. Чуть разная мука, может быть чуть разный гликемический индекс, как и хлебцы. Сюда же относятся макароны, гречка и картофель, позитивный эффект этих продуктов для диабетиков не доказан, — считает врач.

Еще один псевдополезный продукт – подсолнечное масло, которое имеет высокую калорийность, поэтому его нужно употреблять с осторожностью. Диабетикам стоит ограничить употребление яблок.

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