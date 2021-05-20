Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Врачи назвали три продукта, снижающих давление
Фото: pixabay.com

Врачи назвали три продукта, снижающих давление

Юлия Курганова

Здоровье

Медики утверждают, что снизить и нормализовать артериальное давление поможет правильно подобранный рацион. Они назвали три продукта, которые помогут людям, страдающим гипертонией.

По словам врачей, пациентам, которые страдают от высокого давления, необходимо употреблять свекольный сок. Он содержит микроэлементы, которые организм превращает в биологически активный нитрит и оксид азота, они расслабляют и расширяют кровеносные сосуды.

Также в рацион следует включить фисташки, которые влияют не только на систолическое, но и на диастолическое артериальное давление.

В топ-3 важных для нормализации давления продуктов попал и инжир. В нем содержится большое количество клетчатки и полифенолов, которые снижают артериальное давление, сообщается в издании Express.

Читайте также: Доктор Мясников предостерег от частого измерения давления

врачиполезный продуктнормализация давления
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Кто сказал, что во всем виновата школа

Юрий Поляков
Юрий Поляков

Наши дети растут варварами

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Лето как предчувствие: до июня осталось всего пять минут

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Если в пиве слишком много пены: отчего мы больше не дружим с Чехией

Анна Горбунова
Анна Горбунова

Почему меняется температура тела и при чем тут ковид

Галина Морозова
Галина Морозова

Где погулять: пять критериев, отличающих обычный парк от лесопарка

Майя Ломидзе
Майя Ломидзе

Пора на море: как сэкономить на летнем отдыхе

Все мнения
О проекте