Врачи назвали три продукта, снижающих давление

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Медики утверждают, что снизить и нормализовать артериальное давление поможет правильно подобранный рацион. Они назвали три продукта, которые помогут людям, страдающим гипертонией.

По словам врачей, пациентам, которые страдают от высокого давления, необходимо употреблять свекольный сок. Он содержит микроэлементы, которые организм превращает в биологически активный нитрит и оксид азота, они расслабляют и расширяют кровеносные сосуды.

Также в рацион следует включить фисташки, которые влияют не только на систолическое, но и на диастолическое артериальное давление.

В топ-3 важных для нормализации давления продуктов попал и инжир. В нем содержится большое количество клетчатки и полифенолов, которые снижают артериальное давление, сообщается в издании Express.

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