Доктор Мясников предостерег от частого измерения давления

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Врач и телеведущий Александр Мясников предостерег россиян от слишком частого измерения артериального давления. Таким образом медик ответил на вопрос женщины, которая рассказала о понижении давления у нее и ее супруга в течение дня.

По словам Мясникова, разовые подъемы давления не указывают на наличие сердечно-сосудистых патологий. Лечение требуется в случаях, когда оно устойчиво держится на высоких показателях.

— Перестаньте заниматься ерундой. Хватит мерить давление себе и мужу три или четыре раза в день. Зачем оно вам? — заявил медик в эфире передачи на телеканале «Россия 1».

Александр Мясников посоветовал измерять давление не чаще, чем три раза в месяц. Он отметил, что в ночное время давление должно быть ниже, чем днем. Также при разовых скачках он посоветовал пройти суточный мониторинг давления.

Ранее врач предупредил об опасности при использовании кондиционера.

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