Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Доктор Мясников предостерег от частого измерения давления
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Доктор Мясников предостерег от частого измерения давления

Юлия Павлушова

Здоровье

Врач и телеведущий Александр Мясников предостерег россиян от слишком частого измерения артериального давления. Таким образом медик ответил на вопрос женщины, которая рассказала о понижении давления у нее и ее супруга в течение дня.

По словам Мясникова, разовые подъемы давления не указывают на наличие сердечно-сосудистых патологий. Лечение требуется в случаях, когда оно устойчиво держится на высоких показателях.

— Перестаньте заниматься ерундой. Хватит мерить давление себе и мужу три или четыре раза в день. Зачем оно вам? — заявил медик в эфире передачи на телеканале «Россия 1».

Александр Мясников посоветовал измерять давление не чаще, чем три раза в месяц. Он отметил, что в ночное время давление должно быть ниже, чем днем. Также при разовых скачках он посоветовал пройти суточный мониторинг давления.

Ранее врач предупредил об опасности при использовании кондиционера.

Читайте также: Врач рассказал, какие травмы можно получить из-за смартфона

артериальное давлениедоктор Мясниковсоветы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Юбилей Михаила Булгакова: время говорить о любви

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Взять и поделить: как сделать так, чтобы вакцины хватило всем

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Работа для молодежи: нужно дать подросткам шанс

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Смысл земных страданий

Михаил Краснов
Михаил Краснов

Научитесь понимать язык сорняков

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Возьмите сканер, нажмите кнопку: как стереть воспоминания

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

От венка до вина: главные майские цветы

Все мнения
О проекте