Автор манги «Берсерк» умер в Японии в возрасте 54 лет

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Автор комикса-манга «Берсерк» Кэнтаро Миура умер в возрасте 54 лет. Об этом сообщили в издательстве Hakuensha в четверг, 20 мая.

— С прискорбием сообщаем, что в возрасте 54 лет от разрыва аорты умер мангака Кэнтаро Миура, — говорится в сообщении.

Представители издательства выразили глубокую благодарность автору за многолетний труд и читателям — за неизменную поддержку, сообщает ТАСС.

СПРАВКА «ВМ»

Манга «Берсерк» впервые увидела свет в 1989 году и выходит до сих пор. Комикс дважды экранизировали, на сегодняшний день продано свыше 40 миллионов экземпляров. Комикс повествует о приключениях вооруженного гигантским мечом наемника Гатса в мире, похожем средневековую Европу.

По данным опроса телеканала TV Asahi, манга «Берсерк» входит в топ-100 самых продаваемых комиксов-манга за всю историю.