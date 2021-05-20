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«Как акула»: Роза Сябитова рассказала о своем ритме жизни
Фото: Youtube / ЭМПАТИЯ МАНУЧИ

«Как акула»: Роза Сябитова рассказала о своем ритме жизни

Анастасия Прохорова

Звезды

Российская телеведущая Роза Сябитова рассказала, как устроена ее жизнь. Этим она поделилась в Instagram-аккаунте.

Телеведущая отметила, что много занимается работой и пренебрегает отдыхом.

— Ведь прекрасно понимаю, что нужно остановиться, не взваливать на себя много проектов, не совать свой нос повсюду и не решать все проблемы, — поделилась звезда.

Она выразила опасения, что при таком бешеном ритме организм может «не справиться с перегрузками» и подвести ее в самый неподходящий момент.

— Всегда прихожу к одной мысли, что мне самой мало что нужно, а остановится не могу, как акула, для которой движение – это жизнь, — добавила Сябитова.

Поклонники телеведущей поделились в комментариях под постом своим ритмом жизни и тем, как они распределяют отдых и работу. «Я научилась себя беречь, если устаю, всё бросаю и отдыхаю»; «Это хорошо что ещё много энергии. На отдых вам ещё рано!!»; «Дачники они все такие,пока гром не грянет».

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