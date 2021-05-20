«Лучший подарок»: Анастасия Костенко объявила, что ждет третьего ребенка

Фото: instagram/kostenko.94

Супруга российского футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко рассказала, что станет мамой в третий раз. Этой новостью родители поделились в Instagram-аккаунте.

— Малыш, ты еще этого не знаешь, но мы тебя уже так любим! Правду говорят, что те, у кого еще нет детей, не могут понять счастье отцовства, — подписал под семейной фотографией Тарасов.

Он добавил, что совсем скоро они станут многодетной семьей.

— Милая, это лучший подарок для меня! Спасибо, что ты у меня есть, — обратился к супруге футболист.

Друзья и поклонники поздравили пару в комментариях под постом, поинтересовавшись, мальчика или девочку ждут супруги. «Поздравляю! Красавчики!»; «У Насти будет мальчик, светленький, с голубыми глазами»; «Третья девочка будет, как у Самойловой, одни девчонки, а потом мальчишка».

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