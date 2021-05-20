Депутат Московской городской думы, кинорежиссер, актер, народный артист России Евгений Герасимов / Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Программа «Искусство — детям» стала самым масштабным проектом модернизации дополнительного образования. Об этом в беседе с журналистами агентства городских новостей «Москва» сообщил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

— «Искусство — детям» — это крупнейшая современная программа по модернизации дополнительного образования. С 2018 года 125 школ Москвы обновлены и отремонтированы, наши детские учреждения получили новые музыкальные инструменты — свыше 10 тысяч единиц, 30 тысяч комплектов специальной мебели и более 5,2 тысячи единиц технологического оборудования, среди которого как музыкальная аппаратура, звуковое и световое оборудование, так и мольберты, муфельные печи для художественных школ. Были подобраны новые помещения для 14 школ искусств, которые размещались в недостаточно приспособленных для детских занятий зданиях, — сказал Евгений Герасимов.

Депутат отметил, что в этом учебном году ключевым проектом в программе является завершение ремонта в детской музыкальной хоровой школе «Весна» имени Пономарева в районе Южное Медведково.

— В новые здания из неприспособленных помещений переедут Киевская детская музыкальная школа и Детская музыкальная школа имени Глинки. Всего на 2021–2022 годы намечено завершение текущего ремонта в 38 зданиях и капитальный ремонт 29 школ искусств. Для переоборудования обновленных школ будет закуплено еще около 5 тысяч единиц музыкальных инструментов и свыше 10 тыс. комплектов мебели. В планах на ближайшие годы также строительство двух новых зданий в ТиНАО, — пояснил Евгений Герасимов.

Депутат подчеркнул, что программа «Искусство — детям» направлена на комплексное обновление школ искусств, чтобы дети занимались в комфортных условиях, были обеспечены всем необходимым.

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