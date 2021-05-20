Анастасия Ракова рассказала о масштабной перестройке системы онкопомощи Москвы

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В Москве происходит перестройка онкологической помощи за счет цифровизации диагностики и новых подходов к постановке диагнозов. Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в ходе Московского международного онкологического форума, который проходит в ЦВЗ «Манеж».

— Мы переосмысляем и перестраиваем все без исключения процессы, связанные с оказанием медицинской помощи. Это и организационные изменения, это изменения функционала, взаимодействия, новое оснащение. Первый шаг — особое внимание мы уделяем диагностике и скринингу москвичей. Мы системно работаем над формированием цифровых инструментов сопровождения больных с хроническими заболеваниями и их диспансерного наблюдения. В первую очередь такие системы заработают на больных, которые имеют предонкологические заболевания. Следующее направление — это верификация диагноза. Самый важный этап с точки зрения скорости, потому что от этого зависят все последующие этапы лечения пациента, — сказала Анастасия Ракова.

Заммэра отметила, что без создания единой сквозной системы передачи информации о пациенте все изменения не будут иметь колоссального значения.

— В ближайшее время мы запустим по городу единую программу, которая позволит автоматически получать результаты в электронную медкарту: пациенту не нужно будет никуда ходить с бумагами, а врачу это даст возможность в проактивном порядке вызывать пациента на прием для ранней диагностики. Кроме того, без онкоконсилиума выработать наиболее эффективную тактику лечения невозможно. Мы работаем по всем этим направлениям, — пояснила Анастасия Ракова.

Она подчеркнула, что Москва является лидером страны по применению современных технологий и методов в лечении онкозаболеваний и готова делиться опытом с другими регионами.

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