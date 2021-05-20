Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Анастасия Ракова рассказала о масштабной перестройке системы онкопомощи Москвы
Фото: Игорь Ивандиков / Вечерняя Москва

Анастасия Ракова рассказала о масштабной перестройке системы онкопомощи Москвы

Юлия Зименко

Город

В Москве происходит перестройка онкологической помощи за счет цифровизации диагностики и новых подходов к постановке диагнозов. Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в ходе Московского международного онкологического форума, который проходит в ЦВЗ «Манеж».

— Мы переосмысляем и перестраиваем все без исключения процессы, связанные с оказанием медицинской помощи. Это и организационные изменения, это изменения функционала, взаимодействия, новое оснащение. Первый шаг — особое внимание мы уделяем диагностике и скринингу москвичей. Мы системно работаем над формированием цифровых инструментов сопровождения больных с хроническими заболеваниями и их диспансерного наблюдения. В первую очередь такие системы заработают на больных, которые имеют предонкологические заболевания. Следующее направление — это верификация диагноза. Самый важный этап с точки зрения скорости, потому что от этого зависят все последующие этапы лечения пациента, — сказала Анастасия Ракова.

Заммэра отметила, что без создания единой сквозной системы передачи информации о пациенте все изменения не будут иметь колоссального значения.

— В ближайшее время мы запустим по городу единую программу, которая позволит автоматически получать результаты в электронную медкарту: пациенту не нужно будет никуда ходить с бумагами, а врачу это даст возможность в проактивном порядке вызывать пациента на прием для ранней диагностики. Кроме того, без онкоконсилиума выработать наиболее эффективную тактику лечения невозможно. Мы работаем по всем этим направлениям, — пояснила Анастасия Ракова.

Она подчеркнула, что Москва является лидером страны по применению современных технологий и методов в лечении онкозаболеваний и готова делиться опытом с другими регионами.

Читайте также: Анастасия Ракова: Родные онкобольных смогут пройти диагностику в Москве

онкологияАнастасия РаковаМосква
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Десять заповедей советской пионерии

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Когда очень важно быть вместе

Дмитрий Пучков
Дмитрий Пучков

Каин и Авель не играли в компьютерные игры

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Жажда зрелищ: чем реже мы ходим в музеи, тем лучше

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Ускоренно строим соцобъекты

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Кто сказал, что во всем виновата школа

Юрий Поляков
Юрий Поляков

Наши дети растут варварами

Все мнения
О проекте