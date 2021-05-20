Анастасия Ракова: Родные онкобольных смогут пройти диагностику в Москве

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Москвичи, чьи родные перенесли онкологические заболевания, смогут пройти диагностику. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Программу планируют осуществить в течение ближайшего месяца. По словам Анастасии Раковой, власти уже сформировали группы людей для диагностики. В ближайшее время родные онкобольных начнут получать рассылку с приглашением на скрининг.

— В течение ближайшего месяца мы уделим особое внимание диагностике и скринингу москвичей, которые относятся к группе риска в силу того, что их родственники по прямой линии имеют или имели онкологическое заболевание и, по мнению экспертов, это заболевание является генетически предрасположенным, — отметила Анастасия Ракова.

По ее словам, власти также планируют развивать цифровое сопровождение москвичей с хроническими заболеваниями, пишет Интерфакс.

Ранее стало известно, что москвичи смогут пройти медобследование в 58 центрах госуслуг.

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