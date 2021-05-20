Жителям Подмосковья объяснили, как оформить недвижимость по дачной амнистии

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Как можно зарегистрировать недвижимость по программе дачной амнистии, объяснила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

— Если человек только построил дом либо достроил давно начатое или месяц за месяцем откладывает регистрацию на потом, ему необходимо собраться и подать документы в ближайшее время, — пояснила глава ведомства.

Она также напомнила, что раньше упрощенный пакет документов дачной амнистии распространялся лишь на садовые участки. Однако в этом году появилась такая возможность и для домов, дач, что стоят на землях для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и личного подсобного хозяйства (ЛПХ) в границах населенных пунктов. Как рассказала Наталья Адигамова, в настоящее время для регистрации подобных строений нужно предоставить лишь три документа. Речь идет о праве на землю, декларации и техническом плане. Сделать это можно в Росреестре или через его электронные сервисы, а также с помощью многофункциональных центров, отмечает «Радио 1». При этом важно знать, что для проведения электронных операций необходима цифровая подпись.

— В обществе укоренилось мнение о том, что оформление дома является очень затратным делом. Итак, средняя цена на изготовление техплана составляет порядка десяти тысяч рублей, пошлина — 350 рублей, а имущественный налог за год — в среднем около восьми тысяч рублей, — добавила министр, отметив, что эти расходы идут на дом, площадь которого составляет 150 квадратных метров.

Спикер также подчеркнула, что в дальнейшем потраченные средства помогут значительно облегчить жизнь.

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