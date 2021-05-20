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Ненавистники атаковали Долину после скандала с Валей Карнавал
Фото: Вечерняя Москва

Ненавистники атаковали Долину после скандала с Валей Карнавал

Анастасия Прохорова

Звезды

Певица Лариса Долина получила много негатива и критики в свою сторону после того, как у нее произошел конфликт с исполнительницей и звездой TikTok Валей Карнавал. Их конфликт разгорелся в эфире шоу Максима Галкина «Музыкалити».

Долина заявила, что Карнавал даже не попадает в ноты и поэтому ей нет места на сцене. Однако звезда TikTok уверена, что, несмотря на непрофессионализм, можно нести свое творчество в массы.

Также в программе «Ну-ка, все вместе!» у певицы произошел конфликт с бывшим участником «Фабрики звезд» Михаилом Гребенщиковым, который не согласился с ее мнением относительно одного из участников.

— Очень много грубостей и негатива я получила после этой программы. Писали не только мне, но и в комментариях YouTube. Мне дочь читала. Не хочу говорить, — рассказала Долина в шоу на YouTube «ЕвроВижн с Яной Чу».

Поклонники народной артистки сразу после эфира с Карнавал решили, что Долина устраивала эти скандалы специально, чтобы просто привлечь к себе внимание.

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Лариса Долинахейтерыкритика
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