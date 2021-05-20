Магадану присвоили звание «Города трудовой доблести»
Магадану присвоили почетное звание «Города трудовой доблести». Об этом в четверг, 20 мая, сообщил губернатор области Сергей Носов.
— От всей души поздравляю всех колымчан с присвоением Магадану почетного звания — «Город трудовой доблести»! — написал он на своей странице в Facebook.
Напомним, ранее первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ Андрей Турчак попросил президента России Владимира Путина поддержать инициативу о присвоении 11 городам звания «Города трудовой доблести».
Почетное звание присваивается тем населенным пунктам, жители которых внесли вклад в Победу в Великой Отечественной войне.
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