Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Координатор «ЛизаАлерт» Олег Леонов намерен проверить безопасность московских школ
Фото: из личного архива

Координатор «ЛизаАлерт» Олег Леонов намерен проверить безопасность московских школ

Василий Плиткин

Общество

В рамках проекта «Школы без опасности» эксперты составили список критериев, по которым можно оценить безопасность школьной территории и дороги ребенка в школу. Координатор поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Олег Леонов написал открытое письмо мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой допустить экспертов по безопасности до проверки московских школ на соответствие этим критериям.

— Больше шести лет я занимаюсь поиском и спасением пропавших людей, в том числе детей. Ребенок может потеряться не только в лесу, но и в городе. Большинства трагедий, связанных с пропажей детей, можно было бы избежать, если бы мы все более внимательно подходили к вопросам детской безопасности. Кроме того, последние ужасные события в Казани показали, что от безопасности школьной территории может напрямую зависеть жизнь детей и учителей. Я считаю, что могу внести свой вклад в предотвращение подобных трагедий, — сказал Олег Леонов.

Леонов заявляет, что эксперты Центра поиска пропавших людей запускают проект «Школа без опасности». Суть проекта в том, чтобы оценить школы города по формализованному «чек-листу» — списку критериев, по которым оценивается безопасность территории и дороги ребенка в учреждение. Сводный анализ с выводами и рекомендациями будет передан в Департамент образования Москвы.

Критерии «Школы без опасности» оценивают учебное заведение на соответствие требованиям стандарта безопасности образовательного учреждения. Необходимо проверить подход к территории школы, ограждение территории, подготовленность персонала, качество картинки на камерах наблюдения и так далее. Важно, чтобы каждый сотрудник школы точно знал, где находятся огнетушители, как правильно эвакуироваться в случае опасности и умел оказывать первую помощь.

Кроме того, в июне начнется разработка дополнительного «чек-листа», предполагающего оценку социально-психологической атмосферы в школе, который позволит оценить и предотвратить риски возможных острых конфликтов. Это будет делаться с привлечением профессиональных экспертов и родителей. Также будут проанализированы готовые программные решения, упрощающие анализ социальных сетей школьников и направленные на раннее выявление потенциальных проблемных ситуаций.

Читайте также: Координатор «ЛизаАлерт» Леонов: Браслет безопасности поможет вернуть потерявшегося домой

школаМосквабезопасность
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Десять заповедей советской пионерии

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Когда очень важно быть вместе

Дмитрий Пучков
Дмитрий Пучков

Каин и Авель не играли в компьютерные игры

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Жажда зрелищ: чем реже мы ходим в музеи, тем лучше

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Ускоренно строим соцобъекты

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Кто сказал, что во всем виновата школа

Юрий Поляков
Юрий Поляков

Наши дети растут варварами

Все мнения
О проекте