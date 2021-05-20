Координатор «ЛизаАлерт» Олег Леонов намерен проверить безопасность московских школ

Фото: из личного архива

В рамках проекта «Школы без опасности» эксперты составили список критериев, по которым можно оценить безопасность школьной территории и дороги ребенка в школу. Координатор поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Олег Леонов написал открытое письмо мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой допустить экспертов по безопасности до проверки московских школ на соответствие этим критериям.

— Больше шести лет я занимаюсь поиском и спасением пропавших людей, в том числе детей. Ребенок может потеряться не только в лесу, но и в городе. Большинства трагедий, связанных с пропажей детей, можно было бы избежать, если бы мы все более внимательно подходили к вопросам детской безопасности. Кроме того, последние ужасные события в Казани показали, что от безопасности школьной территории может напрямую зависеть жизнь детей и учителей. Я считаю, что могу внести свой вклад в предотвращение подобных трагедий, — сказал Олег Леонов.

Леонов заявляет, что эксперты Центра поиска пропавших людей запускают проект «Школа без опасности». Суть проекта в том, чтобы оценить школы города по формализованному «чек-листу» — списку критериев, по которым оценивается безопасность территории и дороги ребенка в учреждение. Сводный анализ с выводами и рекомендациями будет передан в Департамент образования Москвы.

Критерии «Школы без опасности» оценивают учебное заведение на соответствие требованиям стандарта безопасности образовательного учреждения. Необходимо проверить подход к территории школы, ограждение территории, подготовленность персонала, качество картинки на камерах наблюдения и так далее. Важно, чтобы каждый сотрудник школы точно знал, где находятся огнетушители, как правильно эвакуироваться в случае опасности и умел оказывать первую помощь.

Кроме того, в июне начнется разработка дополнительного «чек-листа», предполагающего оценку социально-психологической атмосферы в школе, который позволит оценить и предотвратить риски возможных острых конфликтов. Это будет делаться с привлечением профессиональных экспертов и родителей. Также будут проанализированы готовые программные решения, упрощающие анализ социальных сетей школьников и направленные на раннее выявление потенциальных проблемных ситуаций.

Читайте также: Координатор «ЛизаАлерт» Леонов: Браслет безопасности поможет вернуть потерявшегося домой