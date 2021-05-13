Координатор «ЛизаАлерт» Леонов: Браслет безопасности поможет вернуть потерявшегося домой

Фото: Пресс-служба «ЛизаАлерт»

Координатор поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», эксперт Общественной палаты РФ Олег Леонов презентовал проект браслета безопасности.

— Существует расхожее мнение, что заблудиться можно только в лесу или незнакомой местности. Однако это не совсем так. Дети порой теряются, отойдя на метр от своих родителей или засмотревшись на что-нибудь в торговом центре. Подростки, отправляясь на прогулку, не замечают, как оказываются в малознакомом месте родного города с разряженным смартфоном. Чтобы быть уверенным, что ваш родственник или близкий человек сможет вернуться домой, мы создали проект браслета безопасности, который хранит необходимую контактную информацию на запястье руки носителя, — прокомментировал Олег Леонов.

По данным МВД России, в стране ежегодно пропадает около 180 тысяч человек, большинство из них — несовершеннолетние и старики. В особой группе риска люди, страдающие потерей памяти и дезориентацией в пространстве. Они не могут вспомнить дорогу домой, номера телефонов близких, а иногда и своего имени. Это усложняет процесс их поиска и воссоединения с семьей.

Браслет безопасности с технологией ближней бесконтактной связи представляет собой прочный ремешок яркого цвета, который крепко держится на запястье человека. Он износостоек, и главное — устройство не требует подзарядки. Владелец браслета или его родственник с помощью приложения на телефоне смогут записать на него важную информацию: фамилию и имя держателя, адрес проживания, контактные данные близких и медицинские показания. Человек, который заметит потерявшегося или к которому обратятся за помощью, сможет быстро считать информацию с браслета при помощи смартфона.

Предполагается, что для групп риска — пожилых и людей с ментальными нарушениями, а также для детей — такой гаджет будет бесплатным. По словам Олега Леонова, специальное устройство сможет спасти многие жизни, ведь в поиске пропавших самое главное — время, которое важно не упустить.

На заседании круглого стола Общественной палаты Российской Федерации сообщили, что к разработке браслета безопасности уже приступили. Первая партия появится в столице, а затем, возможно, устройство станет доступно и в регионах.

Олег Леонов напомнил, что в случае, если кто-то не вернулся вовремя домой и не выходит на связь, необходимо в первую очередь обзвонить друзей и других близких, проверить общественные места, которые часто посещает пропавший, оперативно сообщить о происшествии по номеру 112 или на горячую линию поискового отряда «ЛизаАлерт» 8 (800) 700-54-52.

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