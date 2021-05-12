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Координатор «ЛизаАлерт» Олег Леонов: 75 процентов заявок касаются пропажи людей в городе
Фото: Пресс-служба «ЛизаАлерт»

Координатор «ЛизаАлерт» Олег Леонов: 75 процентов заявок касаются пропажи людей в городе

Василий Плиткин

Общество

Среди заявок, поступающих в поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт», 75 процентов касаются пропажи людей в городе, а оставшиеся 25 процентов — в лесу. Об этом рассказал координатор движения Олег Леонов в эфире программы «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва».

— 75 процентов заявок, поступающих в «ЛизаАлерт» касаются пропажи человека в городе и только 25 процентов — в лесу, природной среде. Для пожилых дезориентированных людей город крайне опасен — не менее опаснее леса. Причина в равнодушии прохожих, — рассказал Олег Леонов.

Спикер призвал горожан не игнорировать пожилых людей, нуждающихся в помощи. Он обозначил еще одну проблему, касающуюся жителей мегаполиса: сильная зависимость школьников от смартфона.

— Часто теряются дети, которые поехали в другой конец города. На обратном пути села батарейка на смартфоне, и отсутствие привычной цифровой системы навигации их дезориентирует, они не могут найти дорогу домой. При этом многие стесняются обращаться за информацией к прохожим, — пояснил представитель «ЛизаАлерт».

Олег Леонов рассказал о проекте организации «Островок безопасности», доступном в сетевых супермаркетах, банковских отделениях и офисах. В таких местах персонал обучен выявлять дезориентированных людей. Информацию о потерявшемся человеке они передают в центр реагирования «ЛизаАлерт».

Для более быстрого обнаружения пропавших людей Олег Леонов презентовал проект браслета, в котором можно сохранить данные о его владельце и контакты его близких для связи. Считать информацию с устройства можно будет с телефона при помощи QR-кода.

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