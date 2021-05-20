Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Липницкая поделилась снимком с 10-месячной дочерью
06.jpg / Фото: vk.com/julia_lipnitskaya

Липницкая поделилась снимком с 10-месячной дочерью

Анастасия Прохорова

Звезды

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка по фигурному катанию в командных соревнованиях Юлия Липницкая показала 10-месячную дочку. Фотографией она поделилась в Instagram-аккаунте в разделе «сторис».

Липницкая показала совместный кадр с маленькой дочкой Каталиной, изобразив одной рукой сердце.

Липницкая поделилась снимком с 10-месячной дочерьюФото: instagram/sunnylipnitskaya/

Летом прошлого года стало известно, что спортсменка ждет ребенка от бывшего фигуриста Владислава Тарасенко. В конце июля она сообщила, что стала мамой.

Читайте также: «Должен учиться сам»: Бородина объяснила, почему не помогает детям с уроками

Российская фигуристкадочкафото в соцсети
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Десять заповедей советской пионерии

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Когда очень важно быть вместе

Дмитрий Пучков
Дмитрий Пучков

Каин и Авель не играли в компьютерные игры

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Жажда зрелищ: чем реже мы ходим в музеи, тем лучше

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Ускоренно строим соцобъекты

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Кто сказал, что во всем виновата школа

Юрий Поляков
Юрий Поляков

Наши дети растут варварами

Все мнения
О проекте