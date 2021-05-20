Липницкая поделилась снимком с 10-месячной дочерью
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка по фигурному катанию в командных соревнованиях Юлия Липницкая показала 10-месячную дочку. Фотографией она поделилась в Instagram-аккаунте в разделе «сторис».
Липницкая показала совместный кадр с маленькой дочкой Каталиной, изобразив одной рукой сердце.
Летом прошлого года стало известно, что спортсменка ждет ребенка от бывшего фигуриста Владислава Тарасенко. В конце июля она сообщила, что стала мамой.
Читайте также: «Должен учиться сам»: Бородина объяснила, почему не помогает детям с уроками