Липницкая поделилась снимком с 10-месячной дочерью

06.jpg / Фото: vk.com/julia_lipnitskaya

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка по фигурному катанию в командных соревнованиях Юлия Липницкая показала 10-месячную дочку. Фотографией она поделилась в Instagram-аккаунте в разделе «сторис».

Липницкая показала совместный кадр с маленькой дочкой Каталиной, изобразив одной рукой сердце.

Фото: instagram/sunnylipnitskaya/

Летом прошлого года стало известно, что спортсменка ждет ребенка от бывшего фигуриста Владислава Тарасенко. В конце июля она сообщила, что стала мамой.

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