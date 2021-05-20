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Ректор РХТУ Мажуга призвал решить проблему низких зарплат молодых специалистов
Фото: Данил Головин / Вечерняя Москва

Ректор РХТУ Мажуга призвал решить проблему низких зарплат молодых специалистов

Василий Плиткин

Общество

Ректор Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева (РХТУ) Александр Мажуга считает, что необходимо решить вопрос трудоустройства выпускников вузов, многие из которых не хотят работать по специальности из-за низкого уровня заработной платы.

— Выпускники российских вузов должны осознавать свою востребованность, понимать, где они могут применить полученные знания и навыки. Мы должны сделать все для того, чтобы молодые специалисты работали по специальности. Однако пока цифры заставляют задуматься: более 40 процентов людей, получивших высшее образование, не работают по специальности, называя основной причиной этого решения низкие зарплаты. Проблему низких зарплат молодых специалистов нужно решать на государственном уровне, иначе мы можем столкнуться с сильным кадровым голодом уже в этом десятилетии, — заявил ректор РХТУ.

Александр Мажуга привел данные, которые говорят о серьезной проблеме на рынке труда, которая касается не только выпускников. По опросам, как раз из-за низкого дохода 64 процента россиян разных возрастов не работают по специальности: 40 процентов признались, что не работали по ней никогда, а 24 процента — что это было в прошлом.

Читайте также: Ректор РХТУ Мажуга: В выборе будущей профессии студентам должна помочь практика

зарплатамолодые специалистыРоссийский химико-технологический университет имени Менделеева (РХТУ)
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