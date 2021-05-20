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«Некий рубеж»: Кудрявцева рассказала, как чувствует себя в 50 лет
Фото: instagram/leratv

«Некий рубеж»: Кудрявцева рассказала, как чувствует себя в 50 лет

Анастасия Прохорова

Звезды

Телеведущая Лера Кудрявцева поделилась чувствами от 50-летия. Об этом она рассказала в Instagram-аккаунте.

— Мои года - мое богатство !!! Говорят 50 - это некий рубеж, итоги. Я абсолютно спокойно принимаю свой возраст, без истерик и вздохов, я его люблю ! — поделилась звезда.

Также она выразила огромную благодарность маме «за жизнь удивительную, разную» и сказала спасибо за все поздравления, которые ее даже растрогали.

Коллеги и поклонники телеведущей порадовали ее своими поздравлениями в комментариях и отметили, что Кудрявцева далеко не выглядит на свой возраст. «С днем рождения, моя прекрасная! Все при тебе! Летай!»; «А на видео 35-летняя девушка»; «Каждому бы так выглядеть в 50. Лера, так держать».

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