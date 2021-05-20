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«Сними проклятье!»: Лазарев «обвинил» Кудрявцеву в попытке его приворожить
Фото: instagram.com/lazarevsergey

«Сними проклятье!»: Лазарев «обвинил» Кудрявцеву в попытке его приворожить

Евгения Владимирова

Звезды

Телеведущая Лера Кудрявцева стала очередной гостьей программы «Вечерний Ургант». Звезда 19 мая отметила 50-летний юбилей.

Ведущий шоу Иван Ургант отметил уникальную способность Кудрявцевой влюблять в себя мужчин. В частности, он напомнил о том, что певец Сергей Лазарев после расставания с телеведущей до сих пор не может найти себе пару.

— Можешь ли ты сейчас прочитать это заклинание и снять его? — спросил у телеведущей Ургант в эфире программы.

Кудрявцева отреагировала на его слова с иронией.

— Есть женщины, после которых у мужчин не складывается никак… Это как-то называется! — пошутила ведущая.

Сергей Лазарев в Stories в своем Instagram-аккаунте поспешил присоединиться к вопросу Урганта.

— Кудрявцева, сними проклятье уже! — написал артист.

«Сними проклятье!»: Лазарев «обвинил» Кудрявцеву в попытке его приворожитьФото: instagram/lazarevsergey

Напомним, что Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева встречались с 2008 по 2012 год. Их отношения подвергались активному обсуждению в СМИ. После расставания бывшие возлюбленные сохранили дружеские отношения.

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